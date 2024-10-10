Ученые прогнозируют магнитную бурю высшего уровня на Земле 10 октября
Сильные магнитные бури прогнозируются в ближайшие часы на Земле из-за новой вспышки на Солнце. Извергнутое облако плазмы уже приближается к нашей планете, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.
Ученые уточили, что классификация магнитной бури составит G4 или выше. Не исключено повторение возмущения магнитосферы высшего пятого класса, которое можно сравнить с событиями мая текущего года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», наиболее вероятным сценарием, согласно расчетам, станут бури четвертого уровня. Они могут продолжаться в течении трёх суток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru