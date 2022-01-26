Первые случаи заболевания «омикроном» выявили в Ненецком АО

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил, что в регионе зафиксировали первые случаи заражения штаммом «омикрон».

Штамм «омикрон» выявили уже в 72 регионах России

По его словам, напряжённая обстановка в школах Нарьян-Мара и посёлка Искателей, в связи с чем с 3 февраля ученики школ, СПО и допобразования перейдут на онлайн-обучение.

Губернатор отметил, что в других населённых пунктах региона ситуация пока стабильная и обучение продолжится в очном формате, однако все командировки в сёла решено отменить, «чтобы не завезти туда вирус».

«Малый и средний бизнес закрывать пока не будем, но усилим контроль за соблюдением противоэпидемических мер», - добавил Бездудный.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дети болеют «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими разновидностями коронавируса, передаёт ОТР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Собрание депутатов Ненецкого автономного округа/ Екатерина Шутяк
ТЕГИ:РегионыОмикрон-штаммКоронавирусНенецкий АО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры