Первые случаи заболевания «омикроном» выявили в Ненецком АО

По его словам, напряжённая обстановка в школах Нарьян-Мара и посёлка Искателей, в связи с чем с 3 февраля ученики школ, СПО и допобразования перейдут на онлайн-обучение.

Губернатор отметил, что в других населённых пунктах региона ситуация пока стабильная и обучение продолжится в очном формате, однако все командировки в сёла решено отменить, «чтобы не завезти туда вирус».

«Малый и средний бизнес закрывать пока не будем, но усилим контроль за соблюдением противоэпидемических мер», - добавил Бездудный.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дети болеют «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими разновидностями коронавируса, передаёт ОТР.