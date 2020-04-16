Первый случай коронавируса выявлен в Республике Алтай

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское правительство, первый случай заражения выявлен в Онгудайском районе. Заболела местная жительница, к которой недавно приезжали родственники из соседнего региона.

Специалисты выявляют всех, с кем контактировала женщина, и обследуют их.

