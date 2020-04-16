Первый случай коронавируса выявлен в Республике Алтай
16 апреля 202018:54
В России не осталось регионов, в которых не было бы зафиксировано ни одного случая коронавируса. До сегодняшнего дня таким регионом оставалась Республика Алтай.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское правительство, первый случай заражения выявлен в Онгудайском районе. Заболела местная жительница, к которой недавно приезжали родственники из соседнего региона.
Специалисты выявляют всех, с кем контактировала женщина, и обследуют их.
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16 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru