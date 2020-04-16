Первый случай коронавируса выявлен в Республике Алтай

В России не осталось регионов, в которых не было бы зафиксировано ни одного случая коронавируса. До сегодняшнего дня таким регионом оставалась Республика Алтай.

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское правительство, первый случай заражения выявлен в Онгудайском районе. Заболела местная жительница, к которой недавно приезжали родственники из соседнего региона.

Специалисты выявляют всех, с кем контактировала женщина, и обследуют их.

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ФОТО: РИА Новости/РИА Новости
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