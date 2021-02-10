Число выявленных в России случаев COVID-19 превысило 4 миллиона

За минувшие сутки в России выявлено 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом с учётом новых данных в стране с начала эпидемии подтверждено 4 012 710 случаев коронавируса, подчеркивает RT.

Добавим, наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 441. Далее следуют Санкт-Петербург, где 1 169 новых инфицированных и Московская область – там 650 новых зараженных. Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области, отмечает Свободная пресса.

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Между тем, Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавируса, говорится на сайте ведомства.

Разработка способна снизить общее время тестирования в три-четыре раза, а время амплификации - в пять и более раз. В результате новый тест снизит общее время тестирования до часа-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР.

Как отмечается, скорость, простота и низкая стоимость новой технологии позволяют использовать ее для мониторинга распространения вируса. Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в России инфраструктуры лабораторной диагностики.

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ФОТО: РИА Новости
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