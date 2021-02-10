Число выявленных в России случаев COVID-19 превысило 4 миллиона

За минувшие сутки в России выявлено 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом с учётом новых данных в стране с начала эпидемии подтверждено 4 012 710 случаев коронавируса, подчеркивает RT.

Добавим, наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 1 441. Далее следуют Санкт-Петербург, где 1 169 новых инфицированных и Московская область – там 650 новых зараженных. Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области, отмечает Свободная пресса.