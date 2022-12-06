Персонал бара рассказал о драке с участием Лепса
Конфликт исполнителя Григория Лепса с посетителем бара Finnegan’s в Санкт-Петербурге возник из-за неадекватного поведения поклонника и его компании, сообщает телеканал «360» со ссылкой на совладельца заведения Николая Белоусова, который не был свидетелем конфликта, но знает все со слов персонала бара.
По его словам, певца вывели из себя и он не сдержался. «Лепс находился в абсолютно нормальном состоянии и расположении духа, когда пришел в заведение. Наверно, он хотел опрокинуть стопочку-другую виски. Но неадекватные гости, которые находились в нетрезвом состоянии, начали до него докапываться», — заявил Белоусов.
Отмечается, что певца якобы вынудили вступить сначала в словесную перепалку, а после — в потасовку на улице. Сам конфликт продолжался около трех или четырех минут.
Юрист, кандидат юридических наук Александр Добровинский в беседе с НСН заявил, что Григорию Лепсу ничего не грозит за уличную драку в Санкт-Петербурге, потому что следствие не сможет установить факт нанесения удара.
Депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов ранее сказал, что певец попал в «однозначно неприятную историю».
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