Персонал бара рассказал о драке с участием Лепса

Конфликт исполнителя Григория Лепса с посетителем бара Finnegan’s в Санкт-Петербурге возник из-за неадекватного поведения поклонника и его компании, сообщает телеканал «360» со ссылкой на совладельца заведения Николая Белоусова, который не был свидетелем конфликта, но знает все со слов персонала бара.

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По его словам, певца вывели из себя и он не сдержался. «Лепс находился в абсолютно нормальном состоянии и расположении духа, когда пришел в заведение. Наверно, он хотел опрокинуть стопочку-другую виски. Но неадекватные гости, которые находились в нетрезвом состоянии, начали до него докапываться», — заявил Белоусов.

Отмечается, что певца якобы вынудили вступить сначала в словесную перепалку, а после — в потасовку на улице. Сам конфликт продолжался около трех или четырех минут.

Юрист, кандидат юридических наук Александр Добровинский в беседе с НСН заявил, что Григорию Лепсу ничего не грозит за уличную драку в Санкт-Петербурге, потому что следствие не сможет установить факт нанесения удара.

Депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов ранее сказал, что певец попал в «однозначно неприятную историю».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесМузыкантыДракаГригорий Лепс
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