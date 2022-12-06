Персонал бара рассказал о драке с участием Лепса

По его словам, певца вывели из себя и он не сдержался. «Лепс находился в абсолютно нормальном состоянии и расположении духа, когда пришел в заведение. Наверно, он хотел опрокинуть стопочку-другую виски. Но неадекватные гости, которые находились в нетрезвом состоянии, начали до него докапываться», — заявил Белоусов.

Отмечается, что певца якобы вынудили вступить сначала в словесную перепалку, а после — в потасовку на улице. Сам конфликт продолжался около трех или четырех минут.

Юрист, кандидат юридических наук Александр Добровинский в беседе с НСН заявил, что Григорию Лепсу ничего не грозит за уличную драку в Санкт-Петербурге, потому что следствие не сможет установить факт нанесения удара.

Депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов ранее сказал, что певец попал в «однозначно неприятную историю».

