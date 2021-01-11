Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от крещенских купаний в Омской области

Управление Роспотребнадзора по Омской области призвало организаторов крещенских купаний обеспечить максимальную безопасность людей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На заседании оперативного штаба, которое прошло в администрации Омской области, представители Роспотребнадзора рассказали, что «официального запрета на крещенские купания нет», но всё же рекомендовали гражданам воздержаться от участия в массовом мероприятии.

В ведомстве отметили, что целесообразность проведения «зависит от возможности организовать соответствующие санитарным нормам условия», в том числе в раздевалках, которые «являются местом скопления людей».

По данным оперативного штаба Омской области на 11 января, с начала пандемии в регионе зафиксировано 32 889 случаев COVID-19, в том числе 245 - за последние сутки. Выздоровели 29 656 человек, 955 пациентов скончались.

