Пациенты с ожирением больше рискуют умереть от COVID-19

Американские ученые выяснили, что лишний вес увеличивает риск смерти от коронавируса COVID-19 почти в полтора раза (на 48%). Кроме того, ожирение способно снизить эффективность вакцины от вируса, пишет Guardian.

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Также специалисты утверждают, что люди с индексом массы тела выше 30 подвержены большему риску заражения коронавирусом во всех отношениях. Толстые пациенты, скорее всего, попадут в реанимацию после инфицирования.

За последние утки в России отмечено 4676 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве (+640) и Санкт-Петербурге (181), а также в Московской (143), Ростовской (130) и Нижегородской (129) областях, передает RT. Скончались от этого заболевания в стране за сутки 115 человек.


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ФОТО: Flickr/78428166@N00
ТЕГИ:Американские УченыеКоронавирусОжирение
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