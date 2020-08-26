Пациенты с ожирением больше рискуют умереть от COVID-19

Также специалисты утверждают, что люди с индексом массы тела выше 30 подвержены большему риску заражения коронавирусом во всех отношениях. Толстые пациенты, скорее всего, попадут в реанимацию после инфицирования.

За последние утки в России отмечено 4676 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве (+640) и Санкт-Петербурге (181), а также в Московской (143), Ростовской (130) и Нижегородской (129) областях, передает RT. Скончались от этого заболевания в стране за сутки 115 человек.



