Шольц заразился коронавирусом
26 сентября 202212:46
Канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает канал N-TV со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебестрейта.
Отмечается, что у канцлера легкие симптомы простуды, политик находится на изоляции.
В июле Шольц заявил, что сделал четыре прививки от COVID-19 и пока еще ни разу не заразился.
Канцлер ФРГ в минувшую субботу начал свое турне по странам Персидского залива, Шольц уже посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ.
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26 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru