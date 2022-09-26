Шольц заразился коронавирусом

Канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает канал N-TV со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебестрейта.

Глава Pfizer второй раз за месяц заразился коронавирусом

Отмечается, что у канцлера легкие симптомы простуды, политик находится на изоляции.

В июле Шольц заявил, что сделал четыре прививки от COVID-19 и пока еще ни разу не заразился.

Канцлер ФРГ в минувшую субботу начал свое турне по странам Персидского залива, Шольц уже посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияКоронавирусШольц
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры