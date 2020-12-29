Протодиакона Кураева могут лишить сана
Епархиальный суд Москвы принял решение о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на епархию.
По данным агентства, это решение теперь должен утвердить патриарх Кирилл.
Протодиакон был запрещен в служении весной 2020 года. Андрей Кураев является автором трудов по православному богословию и религиозной философии. Кураев также известен своей критической позицией по отношению к руководству РПЦ.
Ранее в эфире НСН Кураев рассказал о подробностях церковного судебного процесса над ним.
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