Пассажиры РЖД смогут вернуть «невозвратные» билеты
Пассажиры РЖД смогут сдать купленные «невозвратные» билеты в связи с отменой многих массовых событий на фоне коронавируса. Соответствующее решение приняли в компании, сообщает РИА Новости.
Такая возможность будет предоставлена в срок с 14 марта по 10 апреля. Пассажиры могут сдать билеты, купленные ранее на март, апрель, май.
Возврат денег за невозвратные билеты можно получить только в железнодорожных кассах. Как сообщили агентству, те пассажиры, которые находятся на карантине, смогут вернуть билеты после снятия с них ограничений по передвижению.
Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение между Россией и Монголией приостановлено на неопределенный срок с 10 марта.
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