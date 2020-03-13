Пассажиры РЖД смогут вернуть «невозвратные» билеты

Такая возможность будет предоставлена в срок с 14 марта по 10 апреля. Пассажиры могут сдать билеты, купленные ранее на март, апрель, май.

Возврат денег за невозвратные билеты можно получить только в железнодорожных кассах. Как сообщили агентству, те пассажиры, которые находятся на карантине, смогут вернуть билеты после снятия с них ограничений по передвижению.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение между Россией и Монголией приостановлено на неопределенный срок с 10 марта.



