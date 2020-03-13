Пассажиры РЖД смогут вернуть «невозвратные» билеты

Пассажиры РЖД смогут сдать купленные «невозвратные» билеты в связи с отменой многих массовых событий на фоне коронавируса. Соответствующее решение приняли в компании, сообщает РИА Новости.

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Такая возможность будет предоставлена в срок с 14 марта по 10 апреля. Пассажиры могут сдать билеты, купленные ранее на март, апрель, май.

Возврат денег за невозвратные билеты можно получить только в железнодорожных кассах. Как сообщили агентству, те пассажиры, которые находятся на карантине, смогут вернуть билеты после снятия с них ограничений по передвижению.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение между Россией и Монголией приостановлено на неопределенный срок с 10 марта.


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