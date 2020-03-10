Железнодорожное сообщение с Монголией временно прекратится

Данные меры должны предотвратить появление на территории Монголии коронавируса COVID-2019. Поезда, следующие по маршруту Улан-Батор-Москва и Иркутск-Улан-Батор, будут отменены, все денежные средства за билеты будут возвращены в полном объеме.

Предложение поступило от монгольской стороны: управление железными дорогами Монголии решило закрыть пограничный переход в районе станции Наушки в республике Бурятия.

Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что всплеск коронавируса в КНР является локальной вспышкой, а не эпидемией, и добавил, что она уже подходит к концу.





