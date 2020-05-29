Парикмахерские в Подмосковье откроются с 3 июня

Парикмахерские в Московской области могут возобновить работу на следующей недели с 3 июня. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия». Он отметил, что об этом настоятельно просят жители, кроме того, люди всё равно ездят на дом к парикмахерам, чтобы подстричься.

По совам губернатора, «получается какой-то подпольным бизнес». Воробьёв рассказал, что в Подмосковье сейчас разрабатываются стандарты работы салонов красоты в условиях возможности распространения коронавируса. Мастера и клиенты должны будут надевать средства индивидуальной защиты.

О таком решении Андрей Воробьёв сообщил буквально на следующий день после того, как подмосковные власти заявили, что еще не готовы открыть парикмахерские, торговые центры, и заведения общественного питания.

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В рамках смягчения карантинных мер с 23 мая в Московской области отменили пропускной режим, с одновременным введением штрафов за нахождение вне дома без масок.

Кроме того, для поездок в столицу, где пропускной режим был продлен до 14 июня включительно, необходимо оформлять московские цифровые пропуска.

С 25 мая в Подмосковье открылись офисы продаж квартир и автомобилей. Также в регионе для посещения открылись парки и кладбища.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:КарантинКоронавирусАндрей Воробьев
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