Отелям предписали ежедневно измерять температуру постояльцам
Роспотребнадзор и Ростуризм согласовали рекомендации по работе средств размещения — отелей, гостиниц, пансионатов, мотелей, баз отдыха — в условиях смягчения ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса. Документ опубликован на сайте Ростуризма.
В нём, в частности, говорится, что администрация средств размещения должна измерять температуру у гостей при заезде, а также не реже одного раза в день с использованием бесконтактных средств. Предпочтительно одноместное или семейное размещение. Кроме того, вводятся строгие правила для персонала отелей, который будет обязан работать в масках и перчатках, прописана периодичность дезинфекции помещений.
«Гости информируются о необходимости проветривания номеров не реже одного раза в два часа», - говорится в документе.
В Ростуризме также отмечают, что с 1 июня решения об открытии средств размещения могут принимать регионы. Информация об открытии регионов в туристическом плане будет обновляться на сайте Russia.Travel.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Путин: Смешивать Парад Победы и голосование по Конституции нельзя
- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
- В Думе призвали сажать на 10 лет за участие детей в митингах
- Кузнецова рассказала Путину о жалобах на органы опеки
- Россия отказалась от военных учений у границ НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru