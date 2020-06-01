Отелям предписали ежедневно измерять температуру постояльцам

Роспотребнадзор и Ростуризм согласовали рекомендации по работе средств размещения — отелей, гостиниц, пансионатов, мотелей, баз отдыха — в условиях смягчения ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса. Документ опубликован на сайте Ростуризма.

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В нём, в частности, говорится, что администрация средств размещения должна измерять температуру у гостей при заезде, а также не реже одного раза в день с использованием бесконтактных средств. Предпочтительно одноместное или семейное размещение. Кроме того, вводятся строгие правила для персонала отелей, который будет обязан работать в масках и перчатках, прописана периодичность дезинфекции помещений.

«Гости информируются о необходимости проветривания номеров не реже одного раза в два часа», - говорится в документе.

В Ростуризме также отмечают, что с 1 июня решения об открытии средств размещения могут принимать регионы. Информация об открытии регионов в туристическом плане будет обновляться на сайте Russia.Travel.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорОтелиРостуризм
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