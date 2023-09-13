«От Казахстана до Эмиратов»: Россиянам подсказали, как сэкономить на iPhone 15
В России не будет повального спроса на новую модель от Apple, при этом курс доллара и логистика существенно ударят по ценам, сказал в эфире НСН Денис Кусков.
Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью НСН назвал страны, в которых россияне могут купить новые iPhone 15, не опасаясь каких-то будущих проблем.
Накануне в США состоялась осенняя презентация Apple, в рамках которой были представлены iPhone 15 Pro и Pro Max. В России предзаказы на новые телефоны начинаются от 125 тысяч рублей.
«Учитывая рост цен на авиаперевозки, дешевая модель может выйти только в том случае, если вам кто-то оплачивает перелет. Например, перелет в ОАЭ выйдет вам, как минимум, в стоимость телефона, овчинка выделки не стоит. Но, если вы находитесь на отдыхе, можно купить iPhone в Турции, Арабских Эмиратах, Китае, в том же Казахстане. Если вы купите в этих странах, проблем с ними в России не будет, кроме одной – гарантийного обслуживания в случае выхода из строя», - сказал Кусков.
По его словам, покупать iPhone в России сегодня значительно дороже, чем в других странах, поэтому вряд ли стоит ожидать ажиотажного спроса на новые модели.
«Каждый год говорят, что бум "айфонов" канет в лету не только в России, но и в мире, однако он продолжает и дальше шагать по планете. Вопрос только в том, что страна находится в непростой ситуации, помимо политики есть еще и не очень удачный курс рубля, который влияет на цены. Плюс логистика, "айфоны" доставляются из третьих стран и в итоге мы получаем их гораздо дороже. При этом общее настроение людей находится на варианте сохранения текущих моделей и экономии денег. Определенная категория людей, которая привыкла покупать каждый новый "айфон", будет это делать. Но, если брать россиян в целом, вряд ли можно ожидать повального спроса на продукцию Apple в этом году», - заключил собеседник НСН.
Главным нововведением iPhone 15 стал отказ от фирменного разъема Lightning в пользу USB Type-C. Кроме того, у смартфона появилась рама из титана, что сделало его самым легким iPhone серии Pro за всю историю компании.
В компании МТС сообщили, что в России будут представлены все четыре варианта: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Цены на самую простую модель начнутся от 125 тыс. рублей, на Pro Max – от 190 тыс. рублей, отмечает отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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