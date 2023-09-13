«От Казахстана до Эмиратов»: Россиянам подсказали, как сэкономить на iPhone 15

Главным нововведением iPhone 15 стал отказ от фирменного разъема Lightning в пользу USB Type-C. Кроме того, у смартфона появилась рама из титана, что сделало его самым легким iPhone серии Pro за всю историю компании.

В компании МТС сообщили, что в России будут представлены все четыре варианта: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Цены на самую простую модель начнутся от 125 тыс. рублей, на Pro Max – от 190 тыс. рублей, отмечает отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

