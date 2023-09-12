Apple официально представила iPhone 15
Компания Apple 12 сентября представила линейку смартфонов iPhone 15. Трансляция мероприятия доступна на сайте корпорации.
Смартфон получил вырез вверху экрана Dynamic Island, аналогичный прошлогодним iPhone 14 Pro. Корпус выполнен из алюминия с закругленными гранями.
Новый iPhone выпустят с экранами на 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфон будет доступен в пяти цветах: белый, черный, желтый, розовый и светло-зеленый.
Разъем Lightning заменен на USB-C. Это увеличит скорость передачи данных по кабелю.
По данным платформы «Авито Услуги», в мае-июне 2023 года спрос на услуги ремонта iPhone в России вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru