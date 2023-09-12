Apple официально представила iPhone 15

Компания Apple 12 сентября представила линейку смартфонов iPhone 15. Трансляция мероприятия доступна на сайте корпорации.

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Смартфон получил вырез вверху экрана Dynamic Island, аналогичный прошлогодним iPhone 14 Pro. Корпус выполнен из алюминия с закругленными гранями.

Новый iPhone выпустят с экранами на 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфон будет доступен в пяти цветах: белый, черный, желтый, розовый и светло-зеленый.

Разъем Lightning заменен на USB-C. Это увеличит скорость передачи данных по кабелю.

По данным платформы «Авито Услуги», в мае-июне 2023 года спрос на услуги ремонта iPhone в России вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, передает «Радиоточка НСН».

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