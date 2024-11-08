«Острый дефицит»: Сертификацию IT-специалистов не смогут сделать обязательной
Николай Комлев заявил НСН, что система по подтверждению компетенций IT-разработчиков может ускорить процесс приема на работу, но не сможет стать обязательной.
Система по подтверждению компетенций IT-разработчиков станет «страшно востребованной», если государство обяжет брать на работу только получивших сертификат или разрешит банкам выдавать льготный кредит только айтишнику «с корочками», заявил НСН председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Он добавил, что такой вариант сегодня невозможен из-за дефицита кадров.
В Минцифры РФ готовят проект системы по подтверждению компетенций IT-разработчиков с возможностью дальнейшей интеграции с порталом «Госуслуги». Пока предложение поступило только от компании HeadHunter, однако в ведомстве готовы рассмотреть и других партнеров. Комлев назвал основные условия для реализации такого проекта.
«Образовательная организация выдает документ, подтверждающий, что человека чему-то учили. А сертификаты, выдаваемые иными организациями, как правило, дают подтверждение, что человек что-то знает и/или умеет. Это может сократить время на проверку специалиста при приеме на работу, повысить ему зарплату и так далее. HH.ru – готовая популярная платформа, на которую можно добавлять много разных сервисов, включая тестирование. Сообщество IT -компаний, собравшихся в Совете при АПКИТ, идут от другого, от того, что у каждой из них есть своя система проверки знаний, умений, практического опыта (на знание языков программирования или на владение базисом какой-то профессии). И вопрос стоит в интеграции и гармонизации существующих систем», - рассказал он.
При этом, по его словам, подобные системы могут стать востребованными только в случае «обязаловки», что невозможно на фоне острого дефицита IT-специалистов.
«Любая из систем сертификации станет страшно востребованной, если государство обяжет, например, брать на работу только получивших сертификат или разрешит банкам выдавать льготный кредит только айтишнику «с корочками». Однако в условиях острого дефицита IT -кадров, мне кажется, что государство пока не пойдет на такое. Без такой «обязаловки» системы сертификации будут развиваться медленнее, но, возможно, более качественно, так как потребители станут голосовать деньгами не по принуждению от государства, а с учетом реальных потребностей работодателей», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено рассмотреть вопрос о представлении к госнаградам отличившихся IT-специалистов. С соответствующим предложением выступила ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», передает «Радиоточка НСН».
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