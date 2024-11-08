«Острый дефицит»: Сертификацию IT-специалистов не смогут сделать обязательной

Система по подтверждению компетенций IT-разработчиков станет «страшно востребованной», если государство обяжет брать на работу только получивших сертификат или разрешит банкам выдавать льготный кредит только айтишнику «с корочками», заявил НСН председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Он добавил, что такой вариант сегодня невозможен из-за дефицита кадров.

В Минцифры РФ готовят проект системы по подтверждению компетенций IT-разработчиков с возможностью дальнейшей интеграции с порталом «Госуслуги». Пока предложение поступило только от компании HeadHunter, однако в ведомстве готовы рассмотреть и других партнеров. Комлев назвал основные условия для реализации такого проекта.