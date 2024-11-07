СМИ: IT-специалистов обяжут подтверждать уровень навыков через «Госуслуги»

Как сообщает газета, подходы к этой системе прорабатываются совместно с бизнесом. Пока предложение поступило только от компании HeadHunter, однако в ведомстве готовы рассмотреть и других партнеров. При этом в Минцифры не прокомментировали возможность интеграции системы с «Госуслугами».

По данным издания, в 2023 году Минцифры и HeadHunter обсуждали создание площадки по сбору данных о состоянии рынка труда в IT-секторе. После этого на сервисе появилась возможность подтверждать некоторые навыки, указанные в резюме. Подобные тесты успешно прошли 680 тысяч пользователей, всего их проходило 2,4 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено рассмотреть вопрос о представлении к госнаградам отличившихся IT-специалистов. С соответствующим предложением выступила ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», передает «Радиоточка НСН».

