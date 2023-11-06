Матвиенко предложила открыть в России «министерство счастья»
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что мечтает создать в России «министерство счастья», сообщает РИА Новости.
Так она ответила на вопрос о законе, который, по её мнению, стоило бы принять в первую очередь.
«Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья», — сказала спикер во время форума «Знание. Первые».
Матвиенко пояснила, что «министерство счастья» занималось бы различными вопросами, которые сделали бы россиян более счастливыми.
Ранее Матвиенко заявила, что необходимо, чтобы молодежь понимала опасность нацизма, а также могла ему противостоять, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru