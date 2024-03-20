Основатель SuperJob не поверил в трехкратный рост спроса на корпоративы
Практически все компании устраивают корпоративы для своих сотрудников, при этом бюджет таких мероприятий может варьироваться от многомиллионного до почти нулевого, сказал НСН Алексей Захаров.
Корпоративы помогают объединять людей, все работодатели понимают их пользу, однако трехкратное увеличение спроса на них вряд ли возможно. Об этом в интервью НСН заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что сохраняющийся на рынке дефицит кадров вынуждает компании искать способы стимулировать персонал, одним из них стали корпоративные мероприятия. Спрос на их проведение за год увеличился почти втрое, это привело к росту на 20–40% трат на организацию таких мероприятий. Захаров заявил, что корпоративы устраивают практически все организации, но в трехкратный рост спроса на них он не верит.
«Практически все работодатели так или иначе устраивают корпоратив, и это, безусловно, полезно, поскольку это неформальные мероприятия, которые объединяют людей. Но если Сбербанк может позволить себе вывезти топ-менеджеров в какой-нибудь шикарный отель и там устроить праздник, то малый бизнес просто собирается в офисе и накрывает стол, кто чем богат. Словом, бюджет таких мероприятий может очень сильно отличаться — от миллионов рублей на человека до практически нулевого. В то, что спрос за год вырос в три раза, я, конечно, не верю, хотя допускаю, что у какого-то конкретного агентства или ресторана появилось в три раза больше клиентов», — сказал основатель SuperJob.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предложил россиянам ходить на корпоративы в масках или скафандрах на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
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