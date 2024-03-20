Основатель SuperJob не поверил в трехкратный рост спроса на корпоративы

Корпоративы помогают объединять людей, все работодатели понимают их пользу, однако трехкратное увеличение спроса на них вряд ли возможно. Об этом в интервью НСН заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что сохраняющийся на рынке дефицит кадров вынуждает компании искать способы стимулировать персонал, одним из них стали корпоративные мероприятия. Спрос на их проведение за год увеличился почти втрое, это привело к росту на 20–40% трат на организацию таких мероприятий. Захаров заявил, что корпоративы устраивают практически все организации, но в трехкратный рост спроса на них он не верит.