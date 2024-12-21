Основатель Pink Floyd Уотерс объяснил название ракеты «Орешник»

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс предположил, с чем связано название российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом музыкант рассказал в интервью РИА Новости.

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«Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько "орехов" при попадании в цель», — пошутил основатель Pink Floyd.

Как отметил Уотерс, он не может придумать другую причину для наименования ракеты «в честь дерева».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не знает, почему «Орешник» получил свое название.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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