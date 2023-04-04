Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин встретился с активистами на месте гибели Татарского

Ранее Евгений Пригожин подтвердил связь с этим кафе. Как уточнил бизнесмен, он передал это заведение движению «Кибер фронт Z», где его участники проводили встречи. При этом Пригожин подчеркнул, что не считает причастным к взрыву украинские власти.

В то же время, как отмечает RT, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Татарского. По данным следствия, возле военкора взорвалась статуэтка шахтёра, начинённая взрывчаткой. Бюст ему передала 26-летняя Дарья Трепова. Как сообщает НСН, сегодня Следственный комитет предъявил ей обвинения.

