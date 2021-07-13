Опрос: Россиянам отказывают в приеме на работу из-за прививки от COVID

Россияне столкнулись с отказами в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob.

При этом отсутствие прививки никак не повлияло на процесс трудоустройства 73% респондентов, еще 16% граждан затруднились ответить на вопрос.

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Отмечается, что статистика отличается в зависимости от регионов. Так, в столице 15% опрошенных заявили о дискриминации при приеме на работу, в Санкт-Петербурге – 9%, в других регионах – около 10%.

По данным опросам, в Москве уже были случаи увольнения работников компаний при отказе от вакцинации.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края обяжут вакцинироваться от коронавируса даже тех туристов, которые будут заселяться в отели региона на срок менее трех дней.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:РаботаВакцинация
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