Опрос: Россиянам отказывают в приеме на работу из-за прививки от COVID
Россияне столкнулись с отказами в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob.
При этом отсутствие прививки никак не повлияло на процесс трудоустройства 73% респондентов, еще 16% граждан затруднились ответить на вопрос.
Отмечается, что статистика отличается в зависимости от регионов. Так, в столице 15% опрошенных заявили о дискриминации при приеме на работу, в Санкт-Петербурге – 9%, в других регионах – около 10%.
По данным опросам, в Москве уже были случаи увольнения работников компаний при отказе от вакцинации.
Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края обяжут вакцинироваться от коронавируса даже тех туристов, которые будут заселяться в отели региона на срок менее трех дней.
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