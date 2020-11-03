Опрос: Почти 60% россиян не хотят делать прививку от COVID-19

В октябре доля респондентов среди россиян, не желающих добровольно и бесплатно сделать прививку от коронавируса, выросла до 59%, хотя в августе таких было 54%. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра», опубликованные накануне.

Ещё 36% опрошенных заявили, что готовы пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19.

Проведённое в конце октября исследование также показало, что 92% россиян носят маски в общественных местах. Социальную дистанцию соблюдают 57% респондентов, а 45% решили без надобности не посещать общественные места. Ещё 30% рассказали, что стремятся повысить свой иммунитет.

Ране врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала НСН, что в отсутствие вакцины от коронавируса может спасти именно крепкий иммунитет.

Недавний опрос Qiwi показал, что из-за пандемии коронавируса у 70% россиян снизился уровень дохода, пишет Ura.ru.

