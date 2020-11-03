Опрос: Почти 60% россиян не хотят делать прививку от COVID-19
В октябре доля респондентов среди россиян, не желающих добровольно и бесплатно сделать прививку от коронавируса, выросла до 59%, хотя в августе таких было 54%. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра», опубликованные накануне.
Ещё 36% опрошенных заявили, что готовы пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19.
Проведённое в конце октября исследование также показало, что 92% россиян носят маски в общественных местах. Социальную дистанцию соблюдают 57% респондентов, а 45% решили без надобности не посещать общественные места. Ещё 30% рассказали, что стремятся повысить свой иммунитет.
Ране врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала НСН, что в отсутствие вакцины от коронавируса может спасти именно крепкий иммунитет.
Недавний опрос Qiwi показал, что из-за пандемии коронавируса у 70% россиян снизился уровень дохода, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Лавров рассказал о работе над урегулированием конфликта в Карабахе
- Меркель выразила соболезнования в связи с терактом в Вене
- Глава МВД Австрии заявил о 22 раненых в результате теракта в Вене
- Бой Поветкина с Уайтом отложен из-за COVID-19 у россиянина
- Онищенко ответил на слухи о «коллапсе Минздрава» из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru