Опрос: Большинство россиян относится к шуткам на работе терпимо

При этом устраивать розыгрыши 1 апреля решаются немногие. 63% участников исследования считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе. По сравнению с 2010 годом граждане стали в два раза реже шутить 1 апреля — розыгрыши коллег в этот день устраивают 13%. Решается подшутить над руководителем каждый десятый.

Также выяснилось, что мужчины более лояльны юмору на работе, чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля.

Ранее митрополит Меркурий назвал юмор опасным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

