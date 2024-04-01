Опрос: Большинство россиян относится к шуткам на работе терпимо
Большинство россиян к шуткам на рабочем месте относится терпимо, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
При этом устраивать розыгрыши 1 апреля решаются немногие. 63% участников исследования считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе. По сравнению с 2010 годом граждане стали в два раза реже шутить 1 апреля — розыгрыши коллег в этот день устраивают 13%. Решается подшутить над руководителем каждый десятый.
Также выяснилось, что мужчины более лояльны юмору на работе, чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля.
Ранее митрополит Меркурий назвал юмор опасным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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