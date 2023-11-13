Митрополит Меркурий назвал юмор опасным оружием
13 ноября 202312:32
Ростовский митрополит Меркурий в эфире телеканала «Дон 24» заявил, что юмор имеет место быть в жизни человека, однако порой провести грань между юмором, сарказмом и издевательством порой очень тяжело.
Он отметил, что юмор - «обоюдоострое оружие», которое может унизить или оскорбить человека. Поэтому, говоря глобально о юморе, он может очень очень опасен.
«Иногда бывает очень сложно провести грань между юмором, сарказмом, издевательством, высмеиванием и так далее, всем тем, что может оскорбить и унизить человека», - сказал Меркурий.
Ранее специалисты назвали страны, в которых можно пострадать из-за шутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru