Митрополит Меркурий назвал юмор опасным оружием

Ростовский митрополит Меркурий в эфире телеканала «Дон 24» заявил, что юмор имеет место быть в жизни человека, однако порой провести грань между юмором, сарказмом и издевательством порой очень тяжело.

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Он отметил, что юмор - «обоюдоострое оружие», которое может унизить или оскорбить человека. Поэтому, говоря глобально о юморе, он может очень очень опасен.

«Иногда бывает очень сложно провести грань между юмором, сарказмом, издевательством, высмеиванием и так далее, всем тем, что может оскорбить и унизить человека», - сказал Меркурий.

Ранее специалисты назвали страны, в которых можно пострадать из-за шутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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