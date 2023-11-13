Митрополит Меркурий назвал юмор опасным оружием

Он отметил, что юмор - «обоюдоострое оружие», которое может унизить или оскорбить человека. Поэтому, говоря глобально о юморе, он может очень очень опасен.

«Иногда бывает очень сложно провести грань между юмором, сарказмом, издевательством, высмеиванием и так далее, всем тем, что может оскорбить и унизить человека», - сказал Меркурий.

Ранее специалисты назвали страны, в которых можно пострадать из-за шутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».