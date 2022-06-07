Опрос: Более трети россиян заявили об ухудшении своего материального положения

Об ухудшении своего материального положения заявили более трети россиян (37%), чаще всего об этом говорили респонденты в возрасте от 31 года до 60 лет (43%). В ФОМ отметили, что в феврале текущего года таких людей было на 9% меньше.

Ещё 55% россиян считают, что за последние месяцы ничего не изменилось, в этой группе большинство - граждане старше 60 лет (61%).

Кроме того, 17% респондентов заявили, что в ближайший год их материальное положение ухудшится, улучшения ожидают 26% россиян, а 37% опрошенных считают, что ничего не изменится.

Ранее Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (70%) не боятся массового дефицита товаров.