Оперштаб Белгорода опроверг сообщения о введении комендантского часа

Распространившиеся в Сети сообщения о введении в Белгородской области комендантского часа не соответствуют действительности, написал региональный оперштаб на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети «ВКонтакте».

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«Это фейк. Наш регион ежедневно подвергается информационным атакам со стороны Украины», - заявил оперштаб в ответ на комментарий одной из подписчиц Гладкова.

Жителей Белгородской области попросили доверять только официальной информации и не реагировать на провокации.

В пятницу украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Один человек погиб, трое пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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