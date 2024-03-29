Оперштаб Белгорода опроверг сообщения о введении комендантского часа

«Это фейк. Наш регион ежедневно подвергается информационным атакам со стороны Украины», - заявил оперштаб в ответ на комментарий одной из подписчиц Гладкова.

Жителей Белгородской области попросили доверять только официальной информации и не реагировать на провокации.

В пятницу украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Один человек погиб, трое пострадали, передает «Радиоточка НСН».

