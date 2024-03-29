Оперштаб Белгорода опроверг сообщения о введении комендантского часа
Распространившиеся в Сети сообщения о введении в Белгородской области комендантского часа не соответствуют действительности, написал региональный оперштаб на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети «ВКонтакте».
«Это фейк. Наш регион ежедневно подвергается информационным атакам со стороны Украины», - заявил оперштаб в ответ на комментарий одной из подписчиц Гладкова.
Жителей Белгородской области попросили доверять только официальной информации и не реагировать на провокации.
В пятницу украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Белгороде. Один человек погиб, трое пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru