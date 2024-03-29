Wildberries закроет часть пунктов выдачи в Белгородской области

В компании объяснили решение необходимостью обезопасить клиентов, менеджеров и партнеров. Отмечается, что маркетплейс внимательно следит за происходящим в Белгородской области.

«Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе», - сказано в заявлении.

Находящиеся в пути заказы можно отменить или направить на другие пункты выдачи. Также бессрочно продлено хранение товаров на полках всех региональных ПВЗ.

В середине марта в Белгороде в связи с обстрелами временно закрыли рестораны быстрого питания «Вкусно - и точка». Компания пообещала продолжить платить работникам заработную плату, передает «Радиоточка НСН».

