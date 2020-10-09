Операторы связи зафиксировали отток абонентов из Москвы

Крупнейшие российские сотовые операторы заявляют о плавном сдвиге трафика из центра Москвы в спальные районы и область. Кроме того, в связи с вводом новых ограничительных мер из-за угрозы распространения COVID-19, также фиксируется отток абонентов из метрополитена. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опрошенных представителей операторов.

Напомним, в связи с ростом числа случае COVID-19 в столице с 5 октября московские школьники ушли на двухнедельные каникулы. Кроме того, не менее 30% сотрудников столичных предприятий должны быть переведены на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для работы организации.