Операторы связи зафиксировали отток абонентов из Москвы
Крупнейшие российские сотовые операторы заявляют о плавном сдвиге трафика из центра Москвы в спальные районы и область. Кроме того, в связи с вводом новых ограничительных мер из-за угрозы распространения COVID-19, также фиксируется отток абонентов из метрополитена. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опрошенных представителей операторов.
Напомним, в связи с ростом числа случае COVID-19 в столице с 5 октября московские школьники ушли на двухнедельные каникулы. Кроме того, не менее 30% сотрудников столичных предприятий должны быть переведены на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для работы организации.
Между тем, ранее в пятницу, 9 октября, Сергей Собянин призвал жителей Москвы собраться и продержаться еще несколько месяцев в условиях ограничительных мер из-за COVID-19. Градоначальник отметил, что «люди устали от ограничений, всё это понятно, но нам надо продержаться до вакцинации».
Кроме того, мэр Москвы заявил, что власти столицы «ничего не замазывают» по ситуации с коронавирусом.
«Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть», - заявил Собянин в эфире Первого канала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru