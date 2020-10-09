Операторы связи зафиксировали отток абонентов из Москвы

Крупнейшие российские сотовые операторы заявляют о плавном сдвиге трафика из центра Москвы в спальные районы и область. Кроме того, в связи с вводом новых ограничительных мер из-за угрозы распространения COVID-19, также фиксируется отток абонентов из метрополитена. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опрошенных представителей операторов.

Напомним, в связи с ростом числа случае COVID-19 в столице с 5 октября московские школьники ушли на двухнедельные каникулы. Кроме того, не менее 30% сотрудников столичных предприятий должны быть переведены на удалённую работу. Исключение из этого правила составляют только сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для работы организации.

Песков допустил введение новых ограничений из-за COVID-19

Между тем, ранее в пятницу, 9 октября, Сергей Собянин призвал жителей Москвы собраться и продержаться еще несколько месяцев в условиях ограничительных мер из-за COVID-19. Градоначальник отметил, что «люди устали от ограничений, всё это понятно, но нам надо продержаться до вакцинации».

Кроме того, мэр Москвы заявил, что власти столицы «ничего не замазывают» по ситуации с коронавирусом.

«Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть», - заявил Собянин в эфире Первого канала.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияСотовые ОператорыКоронавирусМосква
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