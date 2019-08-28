Операторы предлагают объединить электронные паспорта с sim-картами
«Большая четверка» российских сотовых операторов выступила с предложением оснастить электронные паспорта граждан системой Mobile ID, пишет «Коммерсантъ». Озвучил инициативу в ходе заседания рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика» представитель «Мегафон», который пояснил, что данная технология позволит не вводить логины и пароли и может быть использована в любой точке РФ, уточняет ТАСС.
При этом, не обязательно будет устанавливать Mobile ID в мобильное приложение электронного паспорта. Система станет самостоятельным способом идентификации абонента без смартфона.
Как отмечают разработчики, пилотный запуск прошел успешно.
Ранее интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева в интервью НСН высказал предположение, что запрет на анонимность при пополнении электронных кошельков вряд ли позволит сократить количество случаев мошенничества.
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