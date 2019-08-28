Операторы предлагают объединить электронные паспорта с sim-картами

При этом, не обязательно будет устанавливать Mobile ID в мобильное приложение электронного паспорта. Система станет самостоятельным способом идентификации абонента без смартфона.

Как отмечают разработчики, пилотный запуск прошел успешно.

Ранее интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева в интервью НСН высказал предположение, что запрет на анонимность при пополнении электронных кошельков вряд ли позволит сократить количество случаев мошенничества.



