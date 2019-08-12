Личная сотовая связь появится у российских военных

Министерство обороны создает роты, в которых будут оснащены собственными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Об этом сообщили в оборонном ведомстве. Там уточнили, что средства связи смогут выдерживать температуру от минус 20 до плюс 50 градусов. Кроме того, сообщает Ura.ru, устройства обладают влагостойкостью, а также защищены устройством шифрования.

Собственную сотовую связь уже получили воинские части в Хабаровске, а также Новосибирске. Соответствующую информацию рассказали источники в Минобороны «Известиям». Уточняется, что их военнослужащие могут за считанные минуты создавать локальные сети сотовой связи, а также подключатся к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30—40 километров от передвижной вышки.

По данным ученых, создание собственной связи позволит военным формировать свои закрытые зоны обмена информацией, которые будут обеспечивать хорошую связь в зонах стихийных бедствий, а также отдаленных районах.



