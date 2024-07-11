Минстрой заявил о планах создать цифровой реестр лифтового хозяйства
Министерство строительства и ЖКХ намерено сформировать цифровой реестр с данными о состоянии лифтового хозяйства в регионах России. Об этом заявил замглавы ведомства Константин Михайлик, передает ТАСС.
Как отметил замминистра, систематизированные сведения о лифтовом хозяйстве понадобятся всем, в том числе застройщикам и потребителям.
«Пока что такого цифрового реестра у нас нет, и вот его как раз я считаю задачей создать», — подчеркнул Михайлик.
По словам замглавы Минстроя, сейчас специалисты не понимают до конца изношенность лифтов, «реальную статистику», объемы производства лифтов, соответствующий контроль. Цифровой реестр должен помочь в решении этих вопросов.
«Мы сейчас рассматриваем вариант, какая платформа должна... использоваться. Должна быть некая платформа модульного типа, у которой легкая архитектура доработки», — добавил Михайлик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru