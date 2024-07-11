Минстрой заявил о планах создать цифровой реестр лифтового хозяйства

Как отметил замминистра, систематизированные сведения о лифтовом хозяйстве понадобятся всем, в том числе застройщикам и потребителям.

«Пока что такого цифрового реестра у нас нет, и вот его как раз я считаю задачей создать», — подчеркнул Михайлик.

По словам замглавы Минстроя, сейчас специалисты не понимают до конца изношенность лифтов, «реальную статистику», объемы производства лифтов, соответствующий контроль. Цифровой реестр должен помочь в решении этих вопросов.

«Мы сейчас рассматриваем вариант, какая платформа должна... использоваться. Должна быть некая платформа модульного типа, у которой легкая архитектура доработки», — добавил Михайлик.

