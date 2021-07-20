Онищенко призвал наказывать врачей-антиприпивочников

Врачей, распространяющих ложные сведения о вакцинах и призывающих не делать прививки, необходимо привлекать к ответственности. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, не столь важно, чем именно занимается такой специалист – пусть даже и плоскостопием.

«Сегодняшний закон, к сожалению, пока не позволяет ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Но вот врачей сегодня привлекать надо. Потому что врач есть врач, а какой он специалист – это вторично. Вот здесь давно надо применять эту практику», – сказал Онищенко «Радио 1».

По его мнению, большая опасность в том, что потом слова этого врача будут распространять люди без медицинского образования – «какая-нибудь бывшая певичка, у которой миллион подписчиков», а их к ответственности за это уже не привлечешь.

Ранее Онищенко на брифинге в НСН предупреждал об уголовной ответственности работников сферы услуг в том случае, если они знали, что заболели, но продолжали ходить на работу и заражать других.

