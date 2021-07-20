Онищенко призвал наказывать врачей-антиприпивочников
Врачей, распространяющих ложные сведения о вакцинах и призывающих не делать прививки, необходимо привлекать к ответственности. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, не столь важно, чем именно занимается такой специалист – пусть даже и плоскостопием.
«Сегодняшний закон, к сожалению, пока не позволяет ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Но вот врачей сегодня привлекать надо. Потому что врач есть врач, а какой он специалист – это вторично. Вот здесь давно надо применять эту практику», – сказал Онищенко «Радио 1».
По его мнению, большая опасность в том, что потом слова этого врача будут распространять люди без медицинского образования – «какая-нибудь бывшая певичка, у которой миллион подписчиков», а их к ответственности за это уже не привлечешь.
Ранее Онищенко на брифинге в НСН предупреждал об уголовной ответственности работников сферы услуг в том случае, если они знали, что заболели, но продолжали ходить на работу и заражать других.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- В Евросоюзе предложили запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют
- Абхазский дипломат поблагодарил офис Зеленского за «признание» независимости республики
- Онищенко призвал наказывать врачей-антиприпивочников
- Козак рассказал, при каком условии Россия вмешается в конфликт на Донбассе
- Колокольцев отстранил начальника главка МВД по Ставропольскому краю
- СМИ: Самолёт Москва-Сочи экстренно вернулся во «Внуково»
- Доктор Мясников предупредил о новой опасной мутации COVID-19
- В России предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты
- В Санкт-Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19
- Зюганов подтвердил участие Грудинина на выборах в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru