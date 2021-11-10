Онищенко назвал самую опасную зону риска для заражения COVID-19

Он пояснил, что самолёт - это «замкнутая капсула», в которую набиваются 200 человек, на протяжении нескольких часов дышащих одним воздухом.

«Идёт воздухообмен, воздух не обеззараживается. И где бы я не спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован», - подчеркнул экс-глава Роспотребнадзора.

Комментируя ввод QR-кодов при авиаперелётах внутри Хабаровского края и на Камчатке Онищенко отметил, что такую меру «везде нужно сделать обязательной».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, сообщает RT.