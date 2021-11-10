Онищенко назвал самую опасную зону риска для заражения COVID-19
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что самой опасной зоной риска для заражения коронавирусом является самолёт, сообщает ТАСС.
Он пояснил, что самолёт - это «замкнутая капсула», в которую набиваются 200 человек, на протяжении нескольких часов дышащих одним воздухом.
«Идёт воздухообмен, воздух не обеззараживается. И где бы я не спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован», - подчеркнул экс-глава Роспотребнадзора.
Комментируя ввод QR-кодов при авиаперелётах внутри Хабаровского края и на Камчатке Онищенко отметил, что такую меру «везде нужно сделать обязательной».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября
- Путин поручил Минтрансу решить проблему с перевозками грузов на Дальнем Востоке
- Суд над Саакашвили начался в Тбилиси
- Голикова выступила за всеобщую вакцинацию от коронавируса
- Минэнерго будет сдерживать цены на бензин в рамках инфляции
- Британские диетологи рассказали о пользе кофе
- Депутат Авксентьева показала стоимость блюд в буфете Госдумы
- Депутат Госдумы Милонов назвал своих коллег голодранцами
- Голикова сообщила о снижении темпов распространения коронавируса
- Эколог предложил «самую логичную» замену живым ёлкам на Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru