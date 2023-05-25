Онищенко назвал безграмотным решение закрыть весь МГИМО на карантин из-за кори
Закрывать весь Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО) на карантин безграмотно, заявил NEWS.ru бывший главный санитарный врач РФ, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Накануне стало известно о том, что студентов и работников МГИМО. отправили на карантин из-за вспышки кори.
По словам Онищенко, корпуса вуза разбросаны по всей Москве и никак не контактируют между собой, следовательно, нет смысла отправлять на карантин весь институт.
Министерство здравоохранения России 3 мая сообщило о выпуске вакцин от кори опережающими темпами. В ведомстве уточнили, что в конце апреля в оборот ввели 550 тысяч доз отечественного препарата, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru