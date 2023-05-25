Онищенко назвал безграмотным решение закрыть весь МГИМО на карантин из-за кори

Накануне стало известно о том, что студентов и работников МГИМО. отправили на карантин из-за вспышки кори.

По словам Онищенко, корпуса вуза разбросаны по всей Москве и никак не контактируют между собой, следовательно, нет смысла отправлять на карантин весь институт.

Министерство здравоохранения России 3 мая сообщило о выпуске вакцин от кори опережающими темпами. В ведомстве уточнили, что в конце апреля в оборот ввели 550 тысяч доз отечественного препарата, передает «Радиоточка НСН».

