МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори

Случай заболевания корью был выявлен у одного студента вуза. Учащимся и работникам университета объявили о переходе на дистанционный формат учебы в четверг, 25 мая, пишут СМИ. Уточняется, что старосты групп буду ежедневно отчитываться об эпидемиологической обстановке.

Студентов вуза перевели на дистанционное обучение до 13 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГИМО.

Министерство здравоохранения России 3 мая сообщило о выпуске вакцин от кори опережающими темпами. В ведомстве уточнили, что в конце апреля в оборот ввели 550 тысяч доз отечественного препарата, передает «Радиоточка НСН».

