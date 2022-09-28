«Они уже предали»: Володин высказался о тех, кто уехал в Грузию

Не надо держаться за тех, кто уехал. Они уже предали. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ходе пленарного заседания он озвучил пункты документа, который подписывают те, кто переходит российско-грузинскую границу.

По словам спикера, подписант должен признать, что Россия является страной агрессором, что суверенные территории Грузи – Абхазия и Южная Осетия – находятся под оккупацией и что отбывающий осуждает все военные действия России против независимых государств.

Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября

«Если это так и наши граждане подписывают этот документ — это преступление. Они уже предатели. Но им мы должны сказать – они совершили многократное преступление перед своей страной и народом. Если задумают возвращаться назад – будут наказаны», - предупредил Володин.

Ранее спикер Госдумы предложил передать транспортные средства, брошенные покинувшими страну гражданами на границе, семьям участников СВО на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Выезд За ГраницуГрузияГосдумаВячеслав Володин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры