«Они уже предали»: Володин высказался о тех, кто уехал в Грузию
Не надо держаться за тех, кто уехал. Они уже предали. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ходе пленарного заседания он озвучил пункты документа, который подписывают те, кто переходит российско-грузинскую границу.
По словам спикера, подписант должен признать, что Россия является страной агрессором, что суверенные территории Грузи – Абхазия и Южная Осетия – находятся под оккупацией и что отбывающий осуждает все военные действия России против независимых государств.
«Если это так и наши граждане подписывают этот документ — это преступление. Они уже предатели. Но им мы должны сказать – они совершили многократное преступление перед своей страной и народом. Если задумают возвращаться назад – будут наказаны», - предупредил Володин.
Ранее спикер Госдумы предложил передать транспортные средства, брошенные покинувшими страну гражданами на границе, семьям участников СВО на Украине.
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