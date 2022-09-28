Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября
Госдума в понедельник, 3 октября, проведет внеплановое заседание. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как отметил политик, Думе необходимо скорректировать план работы для принятия решений по итогам референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.
«Третьего октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14.00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета [Госдумы]», — цитирует Володина РИА Новости.
Кроме того, пленарное заседание Госдумы также запланировано на вторник, 4 октября.
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