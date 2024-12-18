«Они просто кишат!»: В Твери спасаются от крыс, а Оренбург мерзнет без света

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Радужный микрорайон Твери находится в 15 минутах езды от центра города, однако милое название не уберегло его жителей от серьезной проблемы. С весны здесь разгуливают полчища крыс, которые подходят и к домам, и на детские площадки. Люди уже боятся выходить на улицу по вечерам, однако ничего не меняется.

«Начиная с конца марта и до сегодняшнего дня наш район заполонили полчища крыс. Помойка расположена буквально в двух шагах от нашего подъезда, она постоянно переполняется и рядом с ней гуляют огромные крысы, которые уже величиной с кошек. Их не травят, никто с этим ничего не делает, просто страшно пойти и выбросить мусор вечером. Они залезают под машины, грызут провода, на детских площадках бегают, а у помойки скачут, как обезьяны. Днем еще как-то можно более-менее передвигаться, а вечером страшно, особенно летом. Это что-то ужасное, они просто кишат. Я такое вижу первое в жизни»», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили разобраться в ситуации Тверского губернатора Игоря Руденю, который недавно помог вернуть свет и тепло в пострадавшие от непогоды деревни.

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Однако проблемы с электроэнергией остаются в других регионах России. Так, на днях к нам обратились жители СНТ «Карачи» в Оренбургской области, уставшие от постоянных перебоев с электричеством. В середине декабря люди на два дня остались без света, а с ним и без тепла.

«Наш поселок находится в черте города, в южном районе Оренбурга. Главный источник жизнедеятельности – это электроэнергия, от нее зависит и подача тепла (котлы), и водоснабжение (насосы в скважинах ) и питание (электроплиты). У нас а поселке проживает порядка трех тысяч человек и все они оставались два дня без тепла, без питья, без ничего. Отключения электроэнергии повторяются каждый год, причем именно в зимний период, когда она более чем нужна. Мы складывались и за свой счет купили новый питающий кабель, но толку никакого, поскольку теперь, оказывается, в трансформаторе дело. Мы три года подряд жалуемся, а воз и ныне там», - возмутился в беседе с НСН один из местных жителей.

Люди просят обеспечить им нормальное электроснабжение. Мы переадресовали их вопросы главе Оренбургской области Денису Паслеру.

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С похожими проблемами к нам обратились жители деревни Здехово, расположенной в городском округе Щелково Московской области. Здесь страдают от перебоев с электричеством жители нескольких десятков деревень Доходит до того, что люди ходят по домам в куртках и шапках. А местные власти вместо ремонта электросетей советуют людям покупать генераторы.

«Электроэнергию отключают через день на протяжении двух лет. У нас поселок полностью завязан на электроэнергии - и отопление, и водоснабжение, близлежащие поселки и СНТ тоже. Это и Добреево, и Снежная, и Назимиха, и Мишнево, всего около сорока населенных пунктов. При этом в поселке Литвиново многоквартирные дома, школа, детсад, дом культуры, магазины. Все это попадает под отключение - когда нет света, нет и магазинов. На Новый год у нас было отключение, они давали свет на три часа, потом восемь часов ремонтировали, а потом опять отключали, три-четыре часа периодичность была. Соответственно, все уехали из домов куда-то к родственникам, потому что на протяжении недели жить и без света, и без отопления, и без воды - так себе история была». – рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы обратились в Минэнерго России с просьбой помочь людям.