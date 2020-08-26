Омские медики пожаловались на угрозы из-за Навального

«Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки», — говорится в обращении. Врачи подчеркивают, что такое отношение недопустимо к медикам, выполняющим свой долг.

По их словам, критикующие их работу не знакомы с результатами анализов Навального при поступлении и не имеют медицинского образования. При этом они пытаются ставить диагнозы и предлагают свои варианты лечения, передает Ura.ru.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что российское расследование произошедшего с Навальным необходимо.

«Россия должна обязательно его провести. Из того, что произошло с Навальным, может быть два варианта. Первое – это специально подготовленная операция, где было принято решение по сливу Навального со стороны акторов западных спецслужб. Или это случайность», - сказал Клинцевич.

