Омские медики пожаловались на угрозы из-за Навального
Омские медики, оказавшие Алексею Навальному первую помощь после госпитализации, написали открытое письмо, где пожаловались на угрозы со стороны сторонников оппозиционера.
Письмо появилось на официальной странице регионального минздрава.
«Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки», — говорится в обращении. Врачи подчеркивают, что такое отношение недопустимо к медикам, выполняющим свой долг.
По их словам, критикующие их работу не знакомы с результатами анализов Навального при поступлении и не имеют медицинского образования. При этом они пытаются ставить диагнозы и предлагают свои варианты лечения, передает Ura.ru.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что российское расследование произошедшего с Навальным необходимо.
«Россия должна обязательно его провести. Из того, что произошло с Навальным, может быть два варианта. Первое – это специально подготовленная операция, где было принято решение по сливу Навального со стороны акторов западных спецслужб. Или это случайность», - сказал Клинцевич.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru