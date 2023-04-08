Омбудсмен ДНР заявила, что Украина затягивает обмен пленными
Украина усложняет процесс обмена пленными с Донецкой народной республикой. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
По словам омбудсмена, переговоры об обмене идут «крайне тяжело».
«Украинская сторона традиционно усложняет и затягивает процесс», — указала Морозова в беседе с РИА Новости.
Как отметила омбудсмен, из-за этого сложно назвать дату следующего обмена и количество его участников. Морозова выразила уверенность, что компетентные органы прилагают необходимые усилия для освобождения «всех наших ребят и как можно скорее».
Ранее стало известно, что украинские военные заставляли пленных подписывать протоколы с ложной информацией и пустые листы бумаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru