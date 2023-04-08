Омбудсмен ДНР заявила, что Украина затягивает обмен пленными

По словам омбудсмена, переговоры об обмене идут «крайне тяжело».

«Украинская сторона традиционно усложняет и затягивает процесс», — указала Морозова в беседе с РИА Новости.

Как отметила омбудсмен, из-за этого сложно назвать дату следующего обмена и количество его участников. Морозова выразила уверенность, что компетентные органы прилагают необходимые усилия для освобождения «всех наших ребят и как можно скорее».

Ранее стало известно, что украинские военные заставляли пленных подписывать протоколы с ложной информацией и пустые листы бумаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

