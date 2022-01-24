Около сотни автомобилей стоят в очереди на перевале под Горячим Ключом из-за снега

На Молдовановском перевале вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае ограничили движение для большегрузных автомобилей, сообщает «РЕН ТВ».

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В очереди стоят около 100 грузовых автомобилей. На очистке дороги работает спецтехника, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что Шаумяновский перевал в Туапсинском районе закрыт для всех видов транспорта. Неподалеку от населенного пункта Шаумян открыли пункт обогрева для водителей, в нем можно зарядить электронные устройства и выпить горячий чай.

Как сообщалось ранее, аэропорт Краснодара закрыли из-за ливневого снегопада и удовлетворительного состояния взлетной полосы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СнегопадАвтомобилиКубань
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