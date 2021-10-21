Около 15% месячной нормы осадков выпадет за ночь в Москве
В Москве к утру 21 октября выпадет до 8–9 мм осадков, сообщают «Известия» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Синоптик предупредил, что в столице ветрено, а также идет снег, мокрый снег и дождь. Основные осадки пройдут до утра четверга. При этом температура повысится с 2 градусов тепла до 4–6 градусов выше ноля.
Месячная норма осадков для Москвы в октябре - 59 мм.
Как сообщалось, в пятницу при тёплой погоде прогнозируется небольшой дождь, облачно с прояснениями. Однако в субботу температура станет вновь опускаться, и к воскресенью уже будет не выше +5 °C.
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