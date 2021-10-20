Москва столкнулась с девятибалльными пробками из-за мокрого снега

На дорогах столичного региона вечером в среду произошли девятибалльные пробки. Об этом написал московский дептранс в своем канале в Telegram.



«Вечерний час пик вкупе со снегом <...> Основные затруднения на МКАД, "кольцах" и в центре», - пояснили в департаменте. По данным специалистов, средняя скорость движения на дорогах составляет 22 километра в час.

При этом к образованию заторов также привели ведущиеся на нескольких участках МКАД и ТТК ремонтные работы. Отмечается, что «стоит» Рижская и Савеловские эстакады, участок Волгоградского проспекта в районе дома 45. Также движение затруднено на Большом Краснохолмском мосту, отметили в ведомстве.

Синоптики ранее пообещали жителям России неоднородный по температуре ноябрь.

