Потепление через снег придёт в Москву уже вечером

Кратковременное потепление в столичном регионе начнётся уже сегодня к вечеру, в ночные часы температура воздуха составит +4…+ 8 °C. Завтра днём будет уже 12-14 градусов, а в пятницу по области столбики термометров могут показать +15 °C. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Ближе к вечеру в Москве и области появятся облака после дневного солнца на фоне прохладной погоды, что ознаменует приближение тёплого атмосферного фронта. При этом, сегодня вечером не исключается мокрый снег, перемежаемый дождём, ночью тоже осадки и довольно сильный ветер.

В пятницу при тёплой погоде прогнозируется небольшой дождь, облачно с прояснениями. Однако в субботу температура станет вновь опускаться, и к воскресенью уже будет не выше +5 °C.

