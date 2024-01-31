Опрос: Охотнее всего на работу берут Львов, Дев и Стрельцов

Каждый пятый работодатель интересуется знаком зодиака соискателя. Об этом говорится в исследовании сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

10% компаний обращают внимание на знаки зодиака всегда, еще 9% в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат. Самое большое значение астрология имеет для подбора сотрудников на руководящие позиции, а также в продажах. А вот при найме IT-специалистов она практически не важна, пишет life.ru.