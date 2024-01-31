Опрос: Охотнее всего на работу берут Львов, Дев и Стрельцов

Каждый пятый работодатель интересуется знаком зодиака соискателя. Об этом говорится в исследовании сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

10% компаний обращают внимание на знаки зодиака всегда, еще 9% в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат. Самое большое значение астрология имеет для подбора сотрудников на руководящие позиции, а также в продажах. А вот при найме IT-специалистов она практически не важна, пишет life.ru.

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Почти половина опрошенных (42%) считает, что идеальный сотрудник по знаку зодиаку — Лев. Также работодатели благосклонны к Девам и Стрельцам (по 39%). Менее охотно берут на работу Скорпионам (9%).

Астролог Татьяна Борщ ранее рассказала НСН, что сегодня россияне обращаются к астрологам, чтобы проверить совместимость с партнером не только в любви, но и в бизнесе.

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ФОТО: РИА Новости
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