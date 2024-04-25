Минтруд заявил о равенстве мужчин и женщин в сфере труда в России
В сфере трудовых отношений в России действует гендерное равенство, что демонстрирует паритет возможностей и прав мужчин и женщин. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на отчет Минтруда.
Отмечается, что равенство полов закреплено в России конституционно и на уровне Трудового кодекса, который гласит, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах в зависимости от пола, расы, цвета кожи и других признаков.
Авторы доклада отмечают, что зарплата сотрудников зависит от сложности выполняемой работы и их квалификации, а не от пола. Разница в заработках мужчин и женщин на одинаковых должностях является несправедливостью и нарушением трудового законодательства.
Ранее сообщалось, что женщины в несколько раз реже мужчин готовы требовать повышения зарплаты из-за непонимания плюсов активных переговоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru