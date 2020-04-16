Большинство вузов в России проведут летнюю сессию онлайн

Большинство вузов РФ в связи с пандемией коронавируса приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Кстати, ранее в Минобрнауки заявили, что учебные заведения вправе самостоятельно решать вопрос о форме сдачи государственной итоговой аттестации и отказаться от проведения госэкзаменов.

Российские вузы организуют сдачу сессий онлайн

Накануне НСН писала, что сдача Основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников 9 классов в 2020 году может пройти с 8 июня по 31 июля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект расписания, подготовленный Рособрнадзором и Минпросвещения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В этот же период должен пройти и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для выпускников 9 классов.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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