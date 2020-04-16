Большинство вузов в России проведут летнюю сессию онлайн

Большинство вузов РФ в связи с пандемией коронавируса приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Кстати, ранее в Минобрнауки заявили, что учебные заведения вправе самостоятельно решать вопрос о форме сдачи государственной итоговой аттестации и отказаться от проведения госэкзаменов.