Одобрен проект о списании долгов участникам спецоперации
21 августа 202404:32
В России правительственная комиссия одобрила проект закона о списании кредитов участников специальной военной операции и членов их семей, сообщают «Известия» со ссылкой на кабмин.
Также речь идет о списании долга по ЖКХ в случае получения военнослужащими государственных наград, гибели или увольнения со службы по возрасту или истечению контракта с Минобороны РФ.
Законопроект одобрен на комиссии по законопроектной деятельности.
Ранее в Госдуме прокомментировали компенсации иностранным участникам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru