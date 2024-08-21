Одобрен проект о списании долгов участникам спецоперации

В России правительственная комиссия одобрила проект закона о списании кредитов участников специальной военной операции и членов их семей, сообщают «Известия» со ссылкой на кабмин.

Путин поручил наладить систему отпусков для участников спецоперации

Также речь идет о списании долга по ЖКХ в случае получения военнослужащими государственных наград, гибели или увольнения со службы по возрасту или истечению контракта с Минобороны РФ.

Законопроект одобрен на комиссии по законопроектной деятельности.

Ранее в Госдуме прокомментировали компенсации иностранным участникам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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