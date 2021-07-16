Татуировки и нервные посетители ресторанов. В Москве отменили QR-коды
Три недели в столице действовала система QR-кодов для посещения ресторанов. НСН рассказывает, почему ее отменили.
Москва объявила в пятницу об отмене QR-кодов о вакцинации, перенесенной инфекции или отрицательном ПЦР-тесте при посещении кафе и ресторанов. Они станут необязательными с грядущего понедельника, 19 июля. Заведения, которые не подключались к системе QR-кодов, смогут снова открыть свои двери для посетителей. При этом заведениям общепита необходимо будет соблюдать основные антикоронавирусные меры – посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Власти столицы пообещали тщательно следить за выполнением этих требований. Заведения теперь также смогут работать по ночам, откроются фудкорты.
Хорошие темпы вакцинации стали одной из причин отмены QR-кодов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Мы эффективно охватили вакцинацией обязательные контингенты граждан – работников общепита, торговли, услуг. Сейчас подвижка идёт большая. Это тоже сильный аргумент в пользу отмены QR-кодов», - пояснил он.
По словам парламентария, «наезд на малый и средний бизнес, представленный заведениями общепита», несправедлив, так как основной источник распространения коронавирсной инфекции вовсе не кафе и рестораны, а метро.
«Самый главный источник заражения в Москве – метро, а власти заведения общепита закрывали, хотя не там скапливается больше всего народа, в отличие от транспорта. В данном случае можно было говорить о некоторой предвзятости», – считает Онищенко.
Он также призвал соблюдать баланс между здоровьем и экономикой. По его мнению, нельзя «до бесконечности ограничивать деятельность общепита».
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если подобные меры будут действовать длительное время, то разорение ресторанов неизбежно.
«Я думаю, что если это продлится долго, рестораны просто разорятся. Причем закроются все гастрономические заведения. Они должны платить за аренду, платить зарплаты, они должны покупать продукты, а потом их как-то выбрасывать, потому что эти продукты не будут проходить контроль. Это невозможный режим работы на сегодняшний день. Это разорение!», - заявил Миронов.
Не меньше рестораторов введением QR-кодов были недовольны граждане, которые либо не успели вакцинироваться, либо просто не хотели этого делать и в целом устали от очередных ограничений. Тут же появились желающие заработать на продаже поддельных QR-кодов о вакцинации.
При том, что процедура проверки QR-кодов была довольно быстро налажена, конфликтные ситуации с клиентами на этой почве возникали регулярно, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
«По поводу скандалов, их не так много, потому что все-таки за прошлый год люди уже осознали, что требуется, например, соблюдать масочный режим в заведениях. В целом это не вызывает больших проблем, скандалы носят разовый характер, это отдельные случаи людей, которые не могут совладать с нервами», - отметил ресторатор.
Между тем, тема QR-кодов понравилась одному из сервисов доставки еды, который совместно с интернет-магазином начал предлагать жителям нанести временную татуировку с их QR-кодом, чтобы ходить в рестораны было проще. Желающим предлагалось прислать в магазин свой QR-код и через пару дней получить временную татуировку с его изображением. Затем персональный код нужно было самостоятельно нанести на любую часть тела. Авторы идеи обещали, что «наколка» продержится две недели.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко этот креатив бизнесменов, напоминающий воплощение антиутопии, не оценил. В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он назвал это «мерзким» PR-ходом, который «как-то очень некрасиво связывать с реальной борьбой с эпидемией».
«Это исключительно тупой PR-ход и достаточно мерзкий, потому что разгоняет панику, возмущает общество и вызывает социальную напряженность. Стыдно должно быть такое делать», - считает Лукьяненко.
Система, по которой вход в кафе и рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса, была введена в Москве 28 июня. Мэр Сергей Собянин отметил, что эта мера свою задачу выполнила и поблагодарил москвичей.
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