Татуировки и нервные посетители ресторанов. В Москве отменили QR-коды

Москва объявила в пятницу об отмене QR-кодов о вакцинации, перенесенной инфекции или отрицательном ПЦР-тесте при посещении кафе и ресторанов. Они станут необязательными с грядущего понедельника, 19 июля. Заведения, которые не подключались к системе QR-кодов, смогут снова открыть свои двери для посетителей. При этом заведениям общепита необходимо будет соблюдать основные антикоронавирусные меры – посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Власти столицы пообещали тщательно следить за выполнением этих требований. Заведения теперь также смогут работать по ночам, откроются фудкорты.

Хорошие темпы вакцинации стали одной из причин отмены QR-кодов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Мы эффективно охватили вакцинацией обязательные контингенты граждан – работников общепита, торговли, услуг. Сейчас подвижка идёт большая. Это тоже сильный аргумент в пользу отмены QR-кодов», - пояснил он.

По словам парламентария, «наезд на малый и средний бизнес, представленный заведениями общепита», несправедлив, так как основной источник распространения коронавирсной инфекции вовсе не кафе и рестораны, а метро.